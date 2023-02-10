Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 20:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
20 büyükelçi ve 40 personel görevlendirildi
Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgesi için 4’ü Ankara’da olmak üzere 20 büyükelçi ve 2’si merkezde olmak üzere 40 personel görevlendirdi. Dışişleri mensupları koordinasyon ve destek merkezi hizmetlerinin yanı sıra yabancı misyonlarla ilişkilerin yanı sıra yurtdışından gelen arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasında destek veriyor.
Etiketler: Deprem Grafik
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