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Zırhlı Birlikler davasında karar
10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37 - Son Güncelleme 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:43
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, 8 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davanın karar duruşması, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü.
Davada, 8 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanık hakkında müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: TRT Haber
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