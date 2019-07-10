FETÖ’nün karanlık yüzü “The Network” belgeseli ile Üsküp’te anlatıldı. Belgesel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının projesi kapsamında TRT World tarafından hazırlandı.

İngiliz gazeteci Andrew Wilson tarafından çekilen belgesel, Uluslararası Balkan Üniversitesinde izleyiciyle buluştu.

Gösterimde Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir izleyici topluluğu vardı.

"Kardeş bildiğimiz ülkeleri uyarıyoruz"

Programda konuşan Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, FETÖ’nün 15 Temmuz öncesinde de devlete karşı faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Hükümeti normal yollardan deviremeyeceğini anlayınca darbe girişiminde bulunduğunu belirten Altınok, örgütün faal olduğu ülkeleri de uyardı.

Milletvekili Selami Altınok, "Süreci bütün ülkeler boyutuyla çok yakınen takip ediyoruz. FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarını gelecekte kendileri yaşamasın diye dost ve kardeş bildiğimiz ülkeleri uyarıyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber