Sovyetler Birliği'nin nükleer denizaltılarından biri olan ve 1989 yılında Norveç açıklarında yangın nedeniyle batan K-278 Komsomolets isimli denizaltıda radyasyon sızıntısı olduğu açıklandı.

Norveç Radyasyondan Korunma ve Nükleer Dairesi tarafından başlatılan çalışma dahilinde, batık denizaltının bulunduğu noktaya 2 gün önce ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından denizaltı üzerinde radyasyon ölçümü yapıldı.

Radyasyon seviyesi 100 bin kat fazla

Çalışmalar neticesinde denizaltı çevresinde radyasyon seviyesinin normalden 100 bin kat fazla olduğu açıklandı.

Bu sonuç üzerine Norveçli uzmanlar sızıntıyı durdurmak için çalışma başlattı.

İnsansız deniz aracı kullanıldı

Norveç Radyasyondan Korunma ve Nükleer Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Norveçli uzmanların yaptığı çalışmada insansız deniz aracının kullanıldığı, bilgisayarlar vasıtasıyla radyasyon sızıntısının olduğu noktaya operasyon gerçekleştirildiği ve bu yöntemle sızıntının engellendiği ifade edildi.

Konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İHA