ABD'nin Çin'e uyguladığı ticaret tarifeleri ve yaptırımlar her iki ülkedeki üreticileri de olumsuz etkiliyor.

Özellikle ABD'li firmalar, Çin'den ithal edilen ürünlere konulan vergiler nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor.

Bu duruma çözüm arayan Trump yönetimi, ABD'li firmaların içerisinde bulunduğu "ağır koşulları" iyileştirmek amacıyla Çin'den ithal edilen 110 üründe tarife muafiyeti uygulanacağını açıkladı.

Tarife muafiyetinin medikal ürünler başta olmak üzere, çeşitli elektronik cihazları da kapsadığı bildirildi.

Ticaret açığı 2 kat arttı

ABD, Çin'in en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürmekle birlikte, son tarife görüşmeleri iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat dengesizliğini artırdı.

ABD sayım bürosu Census'un uluslararası ticaret verilerine göre son 10 yılda iki ülke arasındaki ticaret açığı 2 kat arttı.

2009'da 227 milyar dolar olan ticaret açığı, 2018'de 420 milyon dolara ulaştı.

Kaynak: Reuters