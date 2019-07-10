Ratko Mladic komutasındaki Sırplar, 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'yı işgal etti.

Boşnak siviller Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığındı. Ancak askerler, onları Sırp birliklere teslim etti.

Şefika Mustafiç bunlardan sadece biriydi.

Sırplar, Boşnakları müslüman kimliklerinden dolayı Türk olarak tanımlayıp acımasızca katletti. Şefika teyze, o gün neler yaşadığını ve kızını Mladic'in zulmünden korumak için onu yaşlı gibi göstermeye çalıştığını anlattı.

"Kızıma yırtık ve kirli giysiler giydirdim ve kucağına küçük kızımı verdim. Başımıza gelecekleri tahmin edebiliyordum. Bizi kamyonetlere bindirirken arkamızdan küfrediyorlardı. Türkler diyerek, Aliya’ya, Aliya İzzetbegoviç'e gidin, orada da buluruz sizi."

Şefika Mustafiç yaşanan katliamda iki oğlunu da kaybetti.

Sadece bir çocuğunu defnedebilen Şefika Mustafiç, küçük çocuğunun cenazesine hala ulaşamadı.

Haber: Ufuk Şahin

Kamera: Yasin Köse

