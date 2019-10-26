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Zırhlı aracı durduran Suriyeli çocuğa Türk polisi şefkati26 Ekim 2019 Cumartesi 18:57 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 20:46
Bir yandan el salladı, bir yandan Türk zırhlı araçlarına doğru koştu. Burası Suriye'nin Azez ilçesi. Polis memuru Arif Murat Atabey, zırhlı araçtan inerek Suriyeli küçük çocuğa çikolata ikram etti.
Polis memuru Arif Murat Atabey, görevli olarak gittiği Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Aktarin beldesinde ekiplerle birlikte zırhlı araçla devriye gezerken, araca doğru koşarak gelen Suriyeli çocuğu fark etti.
Hemen aracını durduran polis memuru Arif Murat, aracından inerek kendisine koşan Suriyeli çocuğa çikolata verdi. Onu, yanaklarını öperek sevdi.
Kaynak: AA
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