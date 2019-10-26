Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nda Bulgaristan Türklerinin önemli isimlerinden Osman Kılıç'ın doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Osman Kılıçla ilgili "Kolay bir ömür değil yüz yaş ve verilen mücadeleler var. Hapishanelerde geçen zulümle geçen ama mücadeleyi asla bırakmayan Türkiye’ye geldikten sonra da hizmetle geçen bir ömür." dedi.

Osman Kılıç'ın hayatı hep mücadeleyle geçti. Bulgaristan Türklerinin geleceği için çok çalıştı. Bu yüzden Türkiye lehine casuslukla suçlandı. İdama mahkum edildi.

Osman Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti bütün Türk aleminin, bütün İslam aleminin umudu olarak bir devlet bir kuvvettir. Ben başta cenabı Allah olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı sayesinde idam kararının infazını 3 sene de beklediğim halde kurtuldum." diye konuştu.

Çağına tanıklık eden koca çınar Osman Kılıç, hiç vazgeçmediği mücadelesiyle gençlere her daim örnek olmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber