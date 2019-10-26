Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif, gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsuzlara, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

Kaynak: TRT Haber