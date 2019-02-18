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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 1 şehit
18 Şubat 2019 Pazartesi 13:08 - Son Güncelleme 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:20
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Kaynak: TRT Haber
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