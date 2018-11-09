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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrin’e açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nın 8 Kasım 2018 tarihi itibarıyla faaliyete geçirildiğini açıkladı.

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Zeytin Dalı Gümrük Kapısı açıldı

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