Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi gözaltına aldı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakarca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 13:05
Son Haberler
- 13:15
- 12:46
- 12:46
- 12:38
- 12:58
Sıradaki Haber
3 ilde PKK operasyonu: 12 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz