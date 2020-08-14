Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Mehmetçik, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi gözaltına aldı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimiz hudutlarımızın güvenliği ve Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için kahramanca ve fedakarca görevini yapmaya devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde terör saldırısı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

