Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Gül: Yunanistan ile Mısır'ın anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 12:03
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