Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamını bozmasına yönelik girişimlere geçit vermiyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı Bölgesi'nde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/0pbLMnBwQm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2020