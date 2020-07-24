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Zeytin Dalı bölgesinde 1 terörist gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK/YPG’nin, Suriye'nin kuzeyinde huzur ve güven ortamını bozmasına yönelik girişimlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Zeytin Dalı Bölgesi'nde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Terör örgütü PKK/YPG’nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/0pbLMnBwQm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2020
Etiketler: msb zeytin dalıSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:38
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