Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tarihi bir güne uyandık. 86 yıl sonra AyasofyaCamii'nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı. Bugün İstanbul'un parolası; maske, mesafe, sabır, anlayış olacak."

"Misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Yerlikaya, cami içindeki son durumu gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Tarihi bir güne uyandık.



86 yıl sonra #AyasofyaCamii’nin ibadete açılışı için hazırlıklarımız tamamlandı.



Bugün İstanbul’un parolası;



Maske

Mesafe

Sabır

Anlayış olacak.



Misafirlerimize hoş geldiniz diyor,

Görevli kardeşlerime başarılar diliyorum.



pic.twitter.com/chYnA7oYUq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 24, 2020

Dua programı başladı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı başladı.

Dua programı, Mehmet Hadi Duran, Abdullah Yılmaz, Rıdvan Akbaş, Enes Özsoy, İbrahim Çoban'ın tekbir ve salavatlarıyla gerçekleşiyor.

Kur'an-ı Kerim'in 1. cüzü cuma hatmiyle devam edecek programda, sureleri Hafız Osman Şahin, Metin Çakar, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş, Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu tilavet edecek.

Sonrasında Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit, Emrullah Akbaş, Metin Çakar, Osman Şahin'in Kehf Suresi'ni tilavet edeceği programda, Hasan Kara, Mustafa Kızılcaoğlu, İshak Danış, Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer, Numan Akbaş Meryem Suresi'ni okuyacak.

Programın devamında Emrullah Akbaş, Yunus Balcıoğlu, Mustafa Altın, Alpcan Çelik, Ekrem Nalbant, Mehmet Koçyiğit Yasin Suresi'ni tilavet edecek.

Fetih Suresi, sela, kısa sureler, Fatiha ve Bakara surelerinin okunacağı program, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasıyla son bulacak.

Vatandaşlar cuma namazını bekliyor

Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.

Camiye giden 11 yerde kurulan güvenlik noktalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'na alınmaya başlandı.

Ayasofya Meydanı ve Sultanahmet Havuzlu Park, cuma namazı vaktinden önce vatandaşlarla doldu. Vatandaşlar, Fatih Belediyesince sosyal mesafe kuralı gereği bölümlendirilen yerlerde, cuma namazını bekliyor.

Görevliler su dağıtıyor

İstanbul Valiliği tarafından, kadınlar ve erkekler için ayrılan namaz kılma alanlarının duyurusu yapılıyor. Vatandaşlar, seccadeleri üzerinde namaz saatini beklerken, alandaki görevlilerce de su dağıtılıyor.

Günün erken saatlerinde alana geldikleri görülen vatandaşların çoğunun nafile namaz ibadeti yaptığı, bazılarının Kur'an-ı Kerim okuduğu gözlendi.

Kadın ve erkekler için ayrılan bölümlere girişler devam ediyor.

Çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci görev yapıyor

Açılışı takip etmek isteyen basın mensupları için Ayasofya Meydanı'nda yapılan iki katlı bir platformda da çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci görev yapıyor.

Mobil araçlar üzerine kurulan dev ekranlarla arka saflarda yer alan kişilerin alanı görmesi sağlanıyor.

Beyazıt Meydanı'nda ikram çadırları kuruldu

Beyazıt Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ikram çadırları kurdu. Belediye ekipleri ayrıca, stantta maske dağıtıyor.

21 bin polis görev yapıyor

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla 21 bin polis görev yaparken, bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınıyor.