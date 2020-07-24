Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik soruşturmasını tamamladı.

21 Emniyet personeli

17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki 21 Emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.



Garson'dan ilk operasyon

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Gözaltıların, "Garson"dan ele geçirilen verilerdeki isimlere yönelik ilk operasyon olduğu belirtildi.