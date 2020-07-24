Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
FETÖ'nün Emniyet yapılanmasına operasyon: Garson deşifre etti
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ'nün Emniyet'teki yapılanmasına yönelik soruşturmada 17'si daha önce ihraç edilmiş 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"da bulunan dijital verilerden ulaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu olarak kodlanan, "himmet" adı altında örgüte finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik soruşturmasını tamamladı.
21 Emniyet personeli
17’si ihraç 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan polis memuru rütbesindeki 21 Emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
Garson'dan ilk operasyon
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Gözaltıların, "Garson"dan ele geçirilen verilerdeki isimlere yönelik ilk operasyon olduğu belirtildi.
Etiketler: son dakika fetö Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 11:29
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