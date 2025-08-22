Açık 28.8ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 22.08.2025 11:43

Zengezur Koridoru için tarihi adım

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın temeli atıldı. Yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilecek hat, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Zengezur Koridoru için tarihi adım

Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla Türkiye'nin stratejik önemi daha da artacak. Koridor; Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım zinciri kuracak. Taşıma süreleri ve maliyet azalırken ticaret hacmi ve yatırımlar artacak.

Koridor için tarihi önem taşıyan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demir yolu hattının temeli atıldı.

 

Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak bu hat, sadece lojistik kapasite anlamında değil, inşa kalitesi, tünel ve viyadük tasarımı gibi unsurlarla da ileri mühendislik örneği olacak.

Hattın yapımında 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak. Hattın 2029 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapılacağı parka 1071'er çiçek ve fidan dikildi
