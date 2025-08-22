Açık 26.2ºC Ankara
TRT Haber 22.08.2025 09:01

İstanbul ve Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul ve Kocaeli'de zehir tacirlerine operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonlarda, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hapın yanı sıra 52,5 kilogram katkı maddesinin de ele geçirildiği belirtildi.

 

Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamasında, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonda emeği geçen kurumlara tebriklerini iletti.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum." dedi.
 

