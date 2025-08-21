'Asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor

İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 11 ilde başlatılan inşa seferberliğine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Depremin etkilediği illerde yapılan konutlara ilişkin bilgilerin bulunduğu videoya da yer verilen paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'asrın felaketi' olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor, 'asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Videoda, "11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 182 bin mimar, mühendis ve işçi, saatte 23, günde 550 konut üretimi. 250 bin konut teslim edildi. Yıl sonu hedefi, 453 bin teslimat." bilgileri yer aldı.

Kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla sürüyor

Asrın inşa seferberliğiyle deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımının tüm hızıyla sürdüğü belirtilen paylaşımda, il il teslim edilen konut, iş yeri ve köy evlerinin sayılarının bulunduğu infografiğe de yer verildi.

Buna göre, Kahramanmaraş'ta 26 bin 311 konut, 11 bin 856 köy evi, 774 iş yeri, Malatya'da 27 bin 541 konut, 6 bin 828 köy evi, 1117 iş yeri, Elazığ'da 9 bin 381 konut, 882 köy evi, Adıyaman'da 28 bin 970 konut, 5 bin 990 köy evi, 1723 iş yeri, Diyarbakır'da 10 bin 56 konut, 500 köy evi, Gaziantep'te 19 bin 447 konut, 3 bin 651 köy evi, 52 iş yeri, Şanlıurfa'da 7 bin 467 konut, 1299 köy evi, 10 iş yeri, Adana'da 7 bin 190 konut, 117 köy evi, Osmaniye'de 7 bin 420 konut, 1247 köy evi, 6 iş yeri, Hatay'da 60 bin 507 konut, 6 bin 747 köy evi, 1152 iş yeri ve Kilis'te 1713 konut, 544 köy evi, 4 iş yeri teslim edildi.

Paylaşımda, il bazında yıl sonu hedefleri de aktarıldı.