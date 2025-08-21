Açık 27.6ºC Ankara
Gündem
AA 21.08.2025 19:12

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "siyasi navigasyon" problemi yaşadığını söyledi. Çelik, "Özgür Özel, CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti’miz için kullanıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özel'e tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamadaki sözlerine tepki göstererek, Özel'in çok ciddi bir "siyasi navigasyon" problemi yaşadığını ifade etti.

Paylaşımında, "Özgür Özel AK Parti'mize 'organize kötülük örgütü' demiş ve yine adresi şaşırarak CHP'ye söyleyeceği sözleri AK Parti'mize söylemiş." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şöyle devam etti:

"Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak AK Parti'miz için kullanıyor. Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı 'organize işler' CHP'den sorulur. Cuntaları destekleyen 'organize milli irade sabotajları'nın adresi CHP'dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan 'organize demokrasi düşmanlığı' CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi, milletin kaynaklarını 'organize bir kötülükle' gasp edenlerin savunma merkezi haline gelmiştir. Özgür Özel'in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. 'Organize kötülük'lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır."

