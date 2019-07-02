Irak kuzeyindeki terör hedefleri Pençe Harekatıyla koordineli olarak vurulmaya devam ediliyor.

Milli Savunma Bakanığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu. pic.twitter.com/1kc750AHR7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2019

Kaynak: TRT Haber