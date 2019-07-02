CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ergenekon Davası'nda tüm sanıkların beraat etmesi kararını değerlendirdi.

"27 Temmuz’dan 2007'ye kadar üretilen yalan en sonunda 2019'da çöktü ve tamamının yalan olduğu mahkeme kararıyla sabit oldu. Peki bu sürede ne oldu? 60 bin kişinin telefonu dinlendi, 3 bin kişi hakkında takip yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terörist diye alınıp hapse atıldı. 12 yıl sonra 'pardon, bir yanlışlık oldu' diyoruz. 12 yılda bu ailelerin çektiği dramın hesabını kim verecek?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/chuRvICzBY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 2, 2019

Kaynak: TRT Haber