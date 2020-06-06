Yusufeli Barajı, tamamlandığında rezervuarında 2,13 milyar mektreküp su depolayacak ve 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü törenine canlı bağlantıyla katıldı.

"2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak"

Baraj ve hidroelektrik santrali milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Bu sayede 11 bin 260 kişiye doğrudan istihdam ve çiftçilere de 85 milyon liralık ilave tarımsal gelir sağlanacak.

Baraj tamamlandığında gövde yüksekliği 275 metreye ulaşacak. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada olacak.

Son yapılan işlemle barajda, toplam 3 milyon metreküplük beton dökülmüş oldu. 4 milyon metreküp gövde betonuna sahip yapıda, böylece yüzde 75'lik kısım da tamamlanıyor.

Bittiğinde gövde yüksekliği 275 metre olacak Yusufeli Barajı'nda 211 metreye ulaşıldı. Dev eser, 7 yılda kendini amorti edecek.