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Kılıçdaroğlu partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek üzere partisinin milletvekilleriyle gruplar halinde görüşecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve fikir alışverişi yapmak üzere 9 Haziran Salı ve 11 Haziran Perşembe günleri, gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelecek.
İlk olarak 9 Haziran'da partisinin İstanbul'dan çıkardığı 17 milletvekilini dinleyecek olan Kılıçdaroğlu, ilk gün toplam 53 milletvekilinden görüş alacak.
Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'da öğle saatlerinde başlayacağı mesaisine, milletvekillerini 4 grup halinde kabul edecek ve birer saat dinleyecek.
Görüşmeler, Grup Başkanvekillerinin koordinasyonunda Grup Yönetim Kurulu salonunda yapılacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüşmelerinde grup başkanvekilleri ve MYK üyeleri yer almayacak.
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