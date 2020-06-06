CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmek ve fikir alışverişi yapmak üzere 9 Haziran Salı ve 11 Haziran Perşembe günleri, gruplar halinde milletvekilleriyle bir araya gelecek.

İlk olarak 9 Haziran'da partisinin İstanbul'dan çıkardığı 17 milletvekilini dinleyecek olan Kılıçdaroğlu, ilk gün toplam 53 milletvekilinden görüş alacak.

Kılıçdaroğlu, 11 Haziran'da öğle saatlerinde başlayacağı mesaisine, milletvekillerini 4 grup halinde kabul edecek ve birer saat dinleyecek.

Görüşmeler, Grup Başkanvekillerinin koordinasyonunda Grup Yönetim Kurulu salonunda yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüşmelerinde grup başkanvekilleri ve MYK üyeleri yer almayacak.