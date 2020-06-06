İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da ayakkabıcılar sitesi temel atma törenine katıldı. Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Eylül ayında Cudi ve Ağrı Dağı'nda piknik yaparak huzurumuzu dünyaya duyuracağız." dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının satır başları şöyle;

İnşallah eylül ayında Cudi'de ardından da Ağrı'da çok güzel piknik yapacağız üst üste. Hem orada hem burada dünyaya mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki huzurumuz Cudi'dedir, huzurumuz Ağrı'dadır, huzurumuz bizim Türkiye'mizin 780 bin kilometrekarenin her santimetre karesindedir."

"Siyasette en büyük darbe, terördür"

Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah’ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız.

