Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık. Çanakkale'de dünyanın en büyüklerinden biri olarak köprümüzün kulesinin son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı'nı tamamlamak da bize nasip oldu. Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi hizmet siyasetinde yarışılan bir iklime taşıdık.https://t.co/Qxr1xPy8g0 pic.twitter.com/EaEpwfNHtR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2020

Yassıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak hizmete sunduk. Dün 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de burada Yusufeli Barajı'nın ilerleyişini ve diğer eserlerin açılışının gururunu yaşıyoruz.

"Ekonominin çarkları tam güç dönmeye başladı"

Bu dev baraj, tamamen kendi mühendislerimizin eseridir. Bu eser, ekonomimize yılda 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak. Ekonominin çarkları yeniden tam güç dönmeye başladı. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uygun şekilde hayatı hızla her alanda normal ritmine kavuşturuyoruz. Onun için de cumartesi, pazar günlerini de artık kısıtlama noktasında serbest olarak ilan ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dev baraj, tamamen kendi mühendislerimizin eseri. Bu eser, ekonomimize yılda 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacak.https://t.co/Qxr1xPy8g0 pic.twitter.com/FWTolQAco3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2020

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmaya dünden daha yakın ve daha kararlıyız. Türkiye, asıl insani duruşuyla salgın sürecinde tüm dünyaya göstermiştir. Birliğimize beraberliğimize sahip çıktığımız sürece bizi yolumuzdan alıkoyacak hiçbir engel görmüyoruz. Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son aylarda salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşadığımız kayıpları telafi etmenin çok ötesinde hedeflere sahibiz.https://t.co/Qxr1xPy8g0 pic.twitter.com/3bFnJc6Ifk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 6, 2020

"Barajların sembolik bir önemi vardır"

Ülkemizin kalkınma mücadelesinde barajların sembolik bir önemi vardır. Bu ülke yıllarca sularının kontrolsüzce topraklarından akıp gitmesini izlemiştir. Tarım arazileri susuzluktan çatlarken yağış dönemlerinde seller önüne gelen herşeyi alıp götürürken Türkiye'nin bileklerine geri kalmışlık prangası vurulmuşken biz kendi insanımızın değerlerine savaş açanlarla uğraşıyorduk. Baraj inşaası bu geri kalmışlıktan kurtuluş mücadelesinin sembolüydü.

18 yılda 585 yeni baraj yapıp sulama tesislerinin sayısını iki kat artırdık.

Yusufeli Barajı

Bittiğinde gövde yüksekliği 275 metreye ulaşacak. Bu özelliğiyle Türkiye'nin en büyüğü, dünyada ise üçüncü sırada olacak. Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan Artvin Yusufeli Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Son yapılacak işlemle barajda, toplam 3 milyon metreküplük beton dökülmüş oldu. 4 milyon metreküp gövde betonuna sahip yapıda, böylece yüzde 75'lik kısım da tamamlanıyor.

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldı.

Yusufeli Barajı'nda, 2,13 milyar metreküp su depolanacak. 558 megavat gücündeki santrali ile yıllık bir milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.

Yıllık 1,5 milyar lira ekonomiye katkı yapacak olan baraj sayesinde, 2,5 milyon kişinin de enerji ihtiyacı karşılanacak.

Bittiğinde gövde yüksekliği 275 metre olacak Yusufeli Barajı'nda 211 metreye ulaşıldı. Dev eser, 7 yılda kendini amorti edecek.