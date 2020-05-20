COVID-19 ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelen vatandaşların karantina sürecini en iyi şekilde geçirmeleri adına titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

9 bin 700 kişi yurtlarda

76 ildeki bakanlık yurdunda halen 9 bin 700 vatandaşın bulunduğunun bilgisini veren Kasapoğlu, yurtlarda yeni gelen misafirleri ağırlamayı sürdürdüklerini kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla, dünyanın farklı yerlerinden gelen yeni misafirlerimiz, yurtlarımıza giriş yapıyorlar. Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi. Onların da bu 14 günlük süreyi hayırlı bir şekilde atlatarak, ramazan sonrasında aileleriyle birlikte olmalarını sağlamak en büyük dileğimiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını aktardı.