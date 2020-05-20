Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin koronavirüs önlem kılavuzunu açıkladı. "Çalışanların sağlığı kırmızı çizgimiz" dedi.

Kılavuzda servisler, yemekhane, üretim alanları gibi konulardaki önlemler yer aldı.

Buna göre sanayi kuruluşlarında 1,5 ile 2 metrelik güvenli mesafe ayarlanacak.

Bakan Varank'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

"İlk bölümde Covid-19'un bulaş özelliklerine yer verdik. Burada; hastalaığın hangi yollarla bulaştığı, inkübasyon ve enfeksiyon periyyodu, damlacık, temas ve solunum yolları önlemlerine ilişkin bilgiler var. İzleyen kısımda, korunma ve kontrol önlemlerini açıkladık. Fiziki mesafenin korunması, maske takılması, uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması ve el hijyeni gibi bulaşı azaltıcı tedbirlere yer verdik.

Birkaç somut örnek vereyim, sanayi kuruluşuna girişte, herkesin ateşi ölçülüp kayıt altına alınmalı. Fiziki mesafe kuralı olarak 15, ile 2 metrelik güvenli mesafe ayarlanmalı. Klimalı ya da havalandırma sistemlerinin olduğu alanlarda bu mesafe daha da fazla olabilir."