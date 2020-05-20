Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kontrollü sosyal hayat takvimi işliyor.

15 yaş altı çocuklar 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıktı. Ebeveynlerinin gözetiminde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıkan çocuklar evlerinin yakınındaki parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkardı.

Konya

Konya'da kısıtlama nedeniyle ilk kez geçen hafta sokağa çıkabilen çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik ile parklara akın ederek sıcak havanın tadını çıkardı.

Sokağa çıkmanın mutluluğuyla keyifli anlar yaşayan çocuklara, aileleri de eşlik etti.

İki çocuğuyla parka gelen Şüheda Boydan yaptığı açıklamada, kısa süreli de olsa getirilen serbestlikten memnun olduklarını söyledi.

Çocuklarının açık havada vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Boydan, "Karantina sürecinde elimizden geldiğince evde etkinlikler yaparak vakit geçiriyoruz, ders çalışıyoruz, oyun oynuyoruz. Ancak evde sıkılmışlardı, dışarı çıkmak çocuklara iyi geldi." diye konuştu.

Karaman

Karaman'da saat 11.00'den itibaren aileleri ile sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde park ve yeşil alanlara koştu.

Yasağın kalkmasının ardından kentin işlek caddelerinden İsmet Paşa, 1. ve 2. İstasyon caddelerinde sıcak havayı da fırsat bilerek güzel vakit geçiren çocuklar, bayram öncesi aileleriyle alışveriş yaptı.

Aksaray

Aksaray'da, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar ikinci kez sokakla buluştu.

Çocukların çoğu evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince oynadı.

Parklarda ve bahçelerde yoğunluk oluşturan bazı çocuklar da bisiklete bindi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş altı çocuklar, kendilerine ikinci kez tanınan izinle yeniden sokağa çıkarak park ve bahçelere koştu.

Aileleriyle birlikte Akarçay ve Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı'nda salıncak, kaydırak ve farklı oyun gruplarıyla eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Adana

Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, maske takıp sosyal mesafeye uygun şekilde oyunlar oynadı.

Yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlenen çocuklar, güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykay kullanarak vakit geçirirken, bazıları da parktaki güvercinlere yem attı.

Mersin

Sahil bandına aileleriyle gelen çocuklar, buradaki parklarda oynadı, sıcak havanın keyfini çıkardı.

Bazı çocuklar da parkurlarda paten ve bisiklet sürdü.

Çocukların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, aileleriyle ikinci kez sokağa çıkan çocuklar parklarda oynayarak vakit geçirdi. Kentte bazı çocuklar da bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu.

Osmaniye'de de çocuklar oyun parkları, sokaklar ve yeşil alanlarda eğlendi. Aileleriyle, yüzlerinde maskeyle parklara gelen çocuklar, sosyal mesafeyi koruyarak yeşil alanlarda güzel havanın tadını çıkardı.

Bursa

Bursa'da havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre arttı.

Salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle aileleriyle dışarı çıktı. Park ve bahçelere giden çocuklar, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.

Eskişehir

Eskişehir'in salgın öncesi işlek yerlerinden İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Kentte çocuklar, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasıyla parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Balıkesir

Balıkesir'de salgın öncesi ticaretin yoğun olduğu Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokak'ta sakinlik gözlendi.

Öte yandan, polis ekipleri uygulamalarını sürdürürken, kısıtlamanın 4 saatliğine kaldırılmasının ardından çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı.

Kütahya

Kütahya'da, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Saman Pazarı Çarşısı'nın bulunduğu bölgelerde kısmi yoğunluk görüldü. Bu yoğunlukta Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş yapmak isteyenler etkili oldu.

Polis ekipleri yoğun caddelere giriş ve çıkışları kontrollü sağlıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlama öncesi bazı vatandaşlar marketlerde alışverişlerini tamamlarken, 15 yaş altı çocuklar da aileleriyle güzel havanın tadını çıkardı.

Bilecik

Bilecik'te çocuklar, istisna uygulanması kapsamında sokağa çıktı. Çocuklar aileleriyle geldikleri parklarda oyun oynadı. Sokaklarda arkadaşlarıyla dolaşan çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Kimi çocuklar bisiklete binerken, kimisi anne ve babasıyla top oynadı, kimisi de parklarda gölgelikte oturdu. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de park ve sokaklardaki çocuklara maske dağıttı.

Yalova

Yalova'da çocuklara istisna uygulaması nedeniyle, park ve açık alanlarda yoğunluk gözlendi.

Dışarı çıkan çocuklar güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

İzmir'deki parklar 15 yaş ve altı çocukları ağırladı

Geçen hafta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkan çocuklar, bu hafta yine aynı saatlerde aileleriyle yeşil alanlara koştu, sahil kenarında denize girdi.

İzmir'in en eski parklarından Bornova Büyük Park, oyun alanları, yeşil çimleri ve fıskiyeli meydanıyla, çocukların tercih ettiği alanlar arasında yer aldı.

Çocuklarıyla sokağa çıkmanın heyecanını yaşayan aileler ise oyun alanlarında eğlenen küçüklerin fotoğraflarını çekti.

"Arkadaşını görünce sosyal mesafeyi unuttu"

Parka çocuğuyla gelen Hatice Balcı, 7 yaşındaki oğlu Oğuz Uras'ın dışarıya çıkacağı anı sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

Evden çıkmadan "sosyal mesafe", "maske zorunluluğu" gibi kuralları oğluna hatırlattığını aktaran Balcı, "Maske takıyordu ama parka geldiği zaman bana verip arkadaşıyla oynamaya gitti. Sosyal mesafe kurallarını bilse de arkadaşını görünce unuttu." diye konuştu.

Torunu 2,5 yaşındaki Asya'yı parka getiren Hatice Hallı, salgın sürecinde çocukların çok sıkıldığını, 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinin onlara iyi geldiğini belirterek, "Çocuklar evde huysuzlanıyor, sıkılıyor. Torunum da sokağa çıkacağını duyunca çok mutlu oldu. Şimdi oradan oraya koşturuyor. Onun mutluluğunu görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.