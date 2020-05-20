Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da izinsiz üretilen 800 bin maske ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı kaçak maske üretimi yapılan bir iş yerine baskın düzenledi. 800 bin adet maske ele geçirildi.
Açıklama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz-kaçak maske üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, 800 bin adet maske ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.
Maskeler Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi
Ele geçirilen maskeler kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.
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