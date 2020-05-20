Açıklama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, izinsiz-kaçak maske üretimi yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, 800 bin adet maske ele geçirildi. 1 şüpheli yakalandı.

Maskeler Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi

Ele geçirilen maskeler kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmiştir.