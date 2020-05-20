İş ilanları, başvurular, kariyer danışmanlığı hizmetlerini aynı ortamda kullanıcıların hizmetine sunuyor. İş dünyasıyla kesintisiz etkileşimi ve işverenlerle sürekli birlikteliği sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Yetenek Kapısı kariyer platformu hizmetini başlattı. Platform, tüm kamu ve vakıf üniversitelerinde hayata geçirildi. Üniversite öğrencileri, mezunlar, işverenler ve üniversite kariyer merkezleri artık çevrim içi ortamda bir araya gelebilecek.

Yetenek Kapısı platformu, üniversiteli gençlerin kariyerlerine yön vermelerine destek olacak. İşverenler, ihtiyaç duydukları yeteneklere aracısız ve hızlı şekilde ulaşabilecek. KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına ulaşması kolaylaşacak.

Yetenek Kapısı platformunun pilot uygulaması 2019'un Eylül ayında hayata geçirildi. 2020 Şubat - Mart ayları arasında Yetenek Her Yerde kariyer fuarlarında, 130 üniversite tarafından kullanılmaya başlandı. Bugüne kadar 340 binin üzerinde öğrenci ve mezun, 1400’ün üzerinde işveren ve 178 üniversite yetenekkapisi.org adresinden kayıt yaptırdı.