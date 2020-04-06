Odalarında tek başlarına olmadıkları sürece hep maskeliler. Karadakiler gibi hijyene dikkat ediyorlar.

Doğan Kargo gemisinin 9 kişilik mürettebatı var. Gemi, karantina süresinin ardından Yalova tersanesinde bakıma alınacak.

Kaptan, koronavirüs tedbirleri kapsamında liman başkanlığı ile irtibat halinde.

Karantina sürecinde, kumanyadan tıbbi malzemeye her ihtiyaç liman başkanlığınca karşılanıyor. Karaya çıkış öncesindeyse kapsamlı sağlık kontrolü yapılacak. Karantina bitiminde gerekli izinleri alan gemiciler, evlerine gidebilecek.

Doğan Kargo gemisinin kaptanı Ekrem Kılıç, "23 Mart gece 01.00'de Rusya'dan hareket ettik. Türkiye'de 2 limana yükümüzü boşalttık ve 14 günlük karantina süresinin dolmasını bekledik. Bugüne kadar her gün personelin vücut sıcaklık ölçümleri düzenli şekilde yapıldı. İlgili Sahil Güvenlik merkezlerine gönderildi. Şu ana kadar hiçbir personelde yüksek ateş değerlerine rastlanmadı." diye konuştu.

Gemi çalışanlarından Atakan Zilelioğlu, "Gittiğimiz ülkelerin limanlarında maskemizi takarak, liman çalışanları ile sosyal mesafemizi koruyarak. Böylece kendimizce önlemimizi alıyoruz. kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.