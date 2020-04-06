Türkiye, koronavirüsle mücadelede iyileşen hastalardan faydalanacak.

Çukurova Üniversitesi Aferez Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Birol Güvenç, hastalığı geçiren veya tedavi olmuş hastalarda, Hemoglobin D denilen bir bağışıklık ve kanda antikor geliştiğini söyledi.

Bu kapsamda, hastalığı atlatan kişilerden aferez merkezi bulunan hastanelerde ümmin plazma elde edilecek.

Plazma elde edilen merkezlerden biri de Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi. Güvenç, "Halk arasında kana mikrop karışması dediğimiz ağır bir tabloda maalesef kana bir takım sitokin dediğimiz hücreler salınır. Bizim aferezin yöntemleri olarak sitokinleri toplayabileceğimiz özel kolonlarımız mevcut." dedi.

Koronavirüsle mücadelede umut ışığı olan aferez yöntemi nedir? Antikor ayıklama çalışmaları nasıl yapılır? Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aferez Direktörü Prof. Dr. Birol Güvenç, çalışmalara dair ayrıntıları @trthaber'de anlattı. pic.twitter.com/vqgIVEJ1b9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 6, 2020

Antikor gelişen plazma, yoğun bakımda durumu kötüye giden hastalara nakledilecek.

Dokulara yerleşmiş olan virüsü uzaklaştırmanın söz konusu olamayacağını belirten Güvenç, hastanın viral yükü varsa bu yükün azaltılmasına faydası olacağı kanaatini taşıdığını söyledi.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığından izni olan 60 aferez merkezi bulunuyor.

Haber: Ramazan Düzgün

Kamera: Fatih Şenel