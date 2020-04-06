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66 ilde 750 kişi hakkında koronavirüs soruşturması
Adalet Bakanı Gül, "Koronavirüs paylaşımlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.
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Adalet Bakanı Gül, "12 hakim ve savcı ile 55 personelin testi pozitif çıktı, sağlık durumları iyi" dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 15:02
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