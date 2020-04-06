Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasapoğlu, kredi ve burs ödemelerinin bu süreçte de devam edeceğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."