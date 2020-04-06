Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Nisan ayı burs ve kredileri yatırılmaya başlandı
[Fotoğraf: Getty]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kasapoğlu, kredi ve burs ödemelerinin bu süreçte de devam edeceğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettikleri gibi, kredi/burs ödemeleri bu süreçte de devam edecek. An itibarıyla öğrenci arkadaşlarımızın Nisan ayı burs ve kredileri hesaplarına yatırılmaya başlanmıştır. Bütün imkânlarımızla her durumda gençlerimizin yanındayız."
Etiketler: son dakika burs krediSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 11:18
Son Haberler
- 11:50
- 11:47
- 11:47
- 11:42
- 11:42
Sıradaki Haber
Milli Dayanışma'ya bağışlar 1 milyar 100 milyon liraya yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz