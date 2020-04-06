Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.18'de toplandı.
Gündemin ilk sırasında koronavirüsle mücadele yer alıyor.
Kabinenin haftalık olağan toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya çalışmalarını sürdürdüğü Huber Köşkü'nden başkanlık edecek.
Toplantıda, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler detaylı biçimde masaya yatırılacak.
Alınan ilave tedbirlerin sonuçları da değerlendirilecek.
Kabine toplantısında terörle mücadele ile gündemdeki ulusal ve uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 15:27
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