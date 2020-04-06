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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile saat 14.00'te bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Etiketler: telefon son dakika Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodo koronavirüsle mücadele cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 16:44
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