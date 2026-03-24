Yurt genelinde yağış sürecek, sıcaklıklar kademeli artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25-31 Mart 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava durumu tahminlerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye yeni haftayı da yağışlı sistemin etkisi altında geçirecek.

MGM'nin değerlendirmelerine göre, halihazırda mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları artış trendine girecek. Sıcaklıkların pazar gününe kadar kademeli olarak yükselerek yurt genelinde hissedilir derecede artması bekleniyor.

Tahmin haritasına göre, cuma gününe kadar yurdun büyük bir bölümünde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak etkili olacak. Cuma günü batı ve iç kesimlerde yağışlar yerini çok bulutlu bir havaya bırakarak kısa bir mola verse de cumartesi günü batıdan itibaren yeni bir yağışlı sistem yurda giriş yapacak. Pazar günü ise yağışlar yurdun tamamına yakınında yeniden etkili olacak.

Doğu'da "çığ" ve kar uyarısı

Haritalarda en çok dikkat çeken unsur ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi için yapılan uyarılar oldu. Hafta boyunca bu bölgelerde hava sıcaklıklarının düşük seyretmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda hafta boyunca devam edecek olan "Çığ Tehlikesi"ne karşı vatandaşları ve yetkilileri uyararak tedbirli olunmasını istedi.

Başkent Ankara'da hafta ortasında 14 derece civarında olan en yüksek sıcaklıkların cuma günü 17 dereceye kadar yükselecek. Sıcaklık değerleri İstanbul'da 14, İzmir'de 17, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 18, güney illerinde hava 20 derecelerin üzerine çıkacağı öngörülüyor.