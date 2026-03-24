AA 24.03.2026 13:06

Hassas burunlar gizlenen uyuşturucuları buldu

İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmaları kapsamında şüphe üzerine takibe aldıkları Yunanistan'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen Kuzey Makedonya plakalı otomobili x-ray taramasına sevk etti.

Tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta, narkotik dedektör köpeği İda'nın bagaj kapağı ve stepne bölgesi yanlarındaki boşluklara tepki vermesi üzerine yapılan aramada, 16 şeffaf poşet içerisinde vakumlanarak gizlenmiş 8 kilo 467 gram skunk ele geçirildi.

LPG tankına uyuşturucu gizlenmiş

Ekipler, bir diğer operasyonda ise yine Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Bulgaristan plakalı minibüsü şüphe üzerine x-ray taramasına yönlendirdi.

Minibüste yapılan incelemede, narkotik dedektör köpekleri İda ve Rose'nin LPG tanklarına tepki vermesi üzerine gerçekleştirilen detaylı aramada, 5 LPG tankı içerisine gizlenmiş 26 kilo 925 gram skunk bulundu.

Operasyonlarda toplam 35 kilo 392 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, araç sürücüleri gözaltına alındı.

