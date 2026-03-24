TRT Haber 24.03.2026 12:41

Milli Savunma Bakanı Güler Katar heyetini kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olanların naaşlarını Türkiye'ye getiren Katar heyetini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab, Katar Uluslararası Askeri İş Birliği Otoritesi Başkanı Tümgeneral Mohammed Rashid Al-Shahwani ve Katar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Abdulaziz Saleh Al-Sulaiti yer aldı.

Bakan Yaşar Güler, elim olayda şehit düşen Katarlı askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Katar heyeti de şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'e, ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet, Türk milletine de başsağlığı ve sabır temennilerini sundu.

