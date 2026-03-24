Hafif Sağanak Yağışlı 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.03.2026 13:17

DMM, "Türkiye'de gübre krizi" yaşandığı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM, "Türkiye'de gübre krizi" yaşandığı iddiasını yalanladı

DMM'nin, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğunun açıkça ifade edildiği belirtildi.

Türkiye'nin ayrıca farklı tedarik kanallarına sahip olup, ilgili alanlardaki arz güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması ve yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate almasının önem arz ettiği vurgulandı.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Sıradaki Haber
Hassas burunlar gizlenen uyuşturucuları buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Doğubeyazıt’ta askeri araç kazasında 1 askerimiz şehit oldu
13:13
Elektrik üretiminde güneşin gücü 641 kat arttı
13:08
Hassas burunlar gizlenen uyuşturucuları buldu
13:06
Türkiye'de bu yıl 600 milyon fidan toprakla buluşturulacak
12:57
Konutta kredili satışların payı 33 ayın ardından ilk kez yüzde 20'yi geçti
12:55
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri geleceğin teknoloji yıldızlarını arıyor
Tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasya ziyaretçilerini ağırlıyor
Tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Amasya ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ