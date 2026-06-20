Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor

MGM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre, özellikle iç kesimlerde bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, bugünden itibaren batı bölgelerden başlayarak yükselişe geçecek. Sıcaklık artışının hafta ortasına kadar kademeli olarak süreceği ve birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonu ve yeni haftanın ilk günü Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) etkili olacak.

Bugün İç Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli yağışlar görülse de, pazar gününden itibaren yağışlı havanın etkisini kaybederek yerini güneşli bir gökyüzüne bırakacağı öngörülüyor.

Cuma gününe kadar yurt geneli parçalı ve az bulutlu, salı günü Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. Çarşamba günü Kırklareli, Osmaniye ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış bekleniyor. Perşembe ve cuma günü ise Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağış görülecek.

Üç büyük ilde sıcaklıklar yükseliyor

MGM'nin verilerine göre, Ankara'da bugün 26 derece olan sıcaklığın, çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu 27-28 derece civarında seyreden sıcaklıkların, hafta içi 30 derece sınırına dayanacağı tahmin ediliyor. İzmir'de ise bugün 31 derece olan sıcaklığın, hafta ortasında 33-34 derecelere ulaşması öngörülüyor.

Güneydoğu'da termometreler 40 dereceyi görecek

Sıcaklık artışının en belirgin hissedileceği bölgelerden olan Güneydoğu Anadolu'da ise termometrelerin hafta başında 39-40 derecelere kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.