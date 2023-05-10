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Gündem
AA 10.05.2023 15:54

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların bir bölümü Türkiye'ye getirildi.

Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getiriliyor

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Yurt dışında oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışında oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı

Oy torbaları 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu.

Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü. Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevli hakim nezaretinde İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.

Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Oyların içinde bulunduğu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs'a kadar sürecek

Oyların bulunduğu çuvallar gün içinde İstanbul'a gelmeye devam edecek.

Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların geri kalanının yarın saat 14.30 civarında İstanbul Havalimanı'na getirileceği öğrenildi.

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ermişti. Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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