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Gündem
TRT Haber 22.07.2025 12:54

Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botuyla Yılancı Burnu'nun batısına, buradan da sivil bir tekneyle Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından itilen ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun, Sisam Adası doğu kıyısı yakınlarında düzensiz göçmenleri üzerine aldığı ve lastik botu yedekte çekerek Yılancı Burnu’nun batısına bıraktığı tespit edildi.

Müteakiben bölgede bulunan sivil bir tekne tarafından düzensiz göçmen botları sivil tekneye bağlanarak doğu istikametli çekilerek Yılancı Burnu’nun batısındaki karasularımıza bırakıldı.

Lastik botta bulunan düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı." 

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İnsansız Hava Aracı (İHA) Milli Savunma Bakanlığı Sahil Güvenlik Yunanistan
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Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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