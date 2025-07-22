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Gündem
AA 22.07.2025 05:23

Türkiye'den, Bangladeş'teki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'in başkenti Dakka'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Türkiye'den, Bangladeş'teki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Bakanlık, Dakka'da Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağının okul kampüsüne düştüğü kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Uçak kazası

Dakka'da Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağının, Uttara bölgesinde okul kampüsüne düşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetmiş, 171 kişi yaralanmıştı.

İtfaiye yetkilileri, kazada arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığını belirtmişti.

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarılmıştı.

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etmişti.

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