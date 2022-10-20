Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 4 terörist yakalandı
[Fotograf: AA]
Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK/YPG mensubu 4 terörist Edirne'de yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Yunanistan FETÖ PKK/YPG PKK/KCK Terörle Mücadele
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