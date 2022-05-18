Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve FETÖ şüphelileri Edirne'de yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK zanlısı S.Y'nin işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
FETÖ şüphelisi 2 kişiden 1'i tutuklandı
Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde gözaltına alınan G.S ve Ö.S'nin jandarmadaki ifadesi tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen zanlılardan Ö.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Terör Örgütü Yunanistan
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