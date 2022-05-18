Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'ta Türk-Amerikan toplumu buluşma programına katıldı.

Yaptığı konuşmada Ukrayna-Rusya savaşına değinen Çavuşoğlu, "Savaşın devam etmesini isteyen ülkeler var. Ama savaşın bedelini Ukrayna halkı ödüyor. Bir an önce ateşkesin sağlanması lazım" dedi.

Türkiye'nin dünyada aktif dış politika izlemeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Ukraynalı askerlerin Mariupol bölgesinden çıkarılması için yoğun çaba sarfediyoruz" ifadesini kullandı.

Konuşmasında, ABD ile ilişkilere de yerveren Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki sorunları çözmek istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasında varılan uzlaşı sonucu stratejik mekanizma kuruldu. ABD ile işbirliğimizi geliştirebileceğimiz konuları ele alacağız. Türkiye ile ABD arasında liderler düzeyinde bu yıl görüşme gerçekleştirmeyi bekliyoruz" dedi.