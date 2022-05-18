Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’da Tosya Sanayi ve Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin trafiğe çıkacağını söyledi:

"Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur."