Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 00:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hisarcıklıoğlu tarih verdi... Togg ne zaman trafiğe çıkacak?
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Togg fabrikasının açılışının 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek, yerli otomobilin 2023’ün ilk üç ayında trafiğe çıkmış olacağını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’da Tosya Sanayi ve Ticaret Odası'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Yerli otomobil Togg ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hisarcıklıoğlu, 2023 yılının ilk üç ayında otomobilin trafiğe çıkacağını söyledi:
"Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur."
Etiketler: Otomotiv TOGG Yerli ve Milli Teknolojiler
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