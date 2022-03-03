Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i terörist 8 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede; yakalanan şahıslardan dördünün FETÖ, birinin de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/aHsGdRxeF4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2022
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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